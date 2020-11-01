Напомним, вечером 1 ноября появилась информация о новых положительных случаях коронавируса среди игроков и тренеров Динамо. Киевский клуб подтвердил наличие новых инфицированных.

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Положительные тесты сдали Николай Шапаренко, Денис Гармаш, Миккел Дуэлунд, Александр Караваев, Георгий Цитаишвили и Тудор Бэлуцэ. Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Все инфицированные находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно. Напомним, ранее COVID-19 диагностировали у Дениса Бойко, Виталия Миколенко, Геория Бущана, а также тренера по физической подготовке.

К слову, киевлянам уже в среду, 4 ноября, в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов предстоит сыграть выездной поединок против Барселоны, а через несколько дней, 8 ноября, противостоять Шахтеру в 9 туре украинской Премьер-лиги.

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