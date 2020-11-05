"Мы провели хороший матч. К сожалению, мы начали не очень хорошо. Совершили тот фол, позволили приблизиться к нашей штрафной. Когда речь идет о Месси, то очень сложно блокировать его. Как сказали помощники, пенальти не совсем справедливо назначили.

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После этого мы начали играть гораздо лучше. Имели много возможностей и выходы один на один. Но отсутствие опыта сыграло здесь важную роль. Мы не смогли реализовать наши моменты. Думаю, как минимум заслуживали ничью, но учитывая условия, в которых играли, доволен игрой ребят.

Хочу отметить дебют Нещерета, который совершил фантастические сейвы по количеству и качеству. Это дало уверенность команде. Очень и очень хороший дебют для него, учитывая отсутствие двух вратарей из-за коронавируса", – сказал Луческу в эфире ТК Футбол.

Динамо пока остается на третьем месте группы G с одним зачетным баллом, уступая Ювентусу (6 очков) и Барселоне (9).

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