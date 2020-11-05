"Ми провели хороший матч. На жаль, ми почали не дуже добре. Здійснили той фол, дозволили наблизитися до нашого штрафного. Коли йдеться про Мессі, то дуже складно блокувати його. Як сказали помічники, пенальті не зовсім справедливо призначили.

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Після цього ми почали грати набагато краще. Мали багато можливостей і виходи один на один. Але відсутність досвіду зіграла тут важливу роль. Ми не змогли реалізувати наші моменти. Думаю, як мінімум заслуговували нічию, але з огляду на умови, в яких грали, задоволений грою хлопців.

Хочу відзначити дебют Нещерета, який здійснив фантастичні сейви за кількістю і якістю. Це дало впевненість команді. Дуже і дуже хороший дебют для нього, з огляду на відсутність двох воротарів через коронавірус", – сказав Луческу в ефірі ТК Футбол.

Динамо поки залишається на третій сходинці групи G з одним заліковим балом, поступаючись Ювентусу (6 очок) та Барселоні (9).

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