"После перерыва у нас было три явные возможности забить. Нельзя так прощать соперника так часто, ведь мы рисковали своей головой. К счастью, мы идеально играли в защите. Но всегда можно пропустить один мяч. Нужно снимать все вопросы, тем больше мы превосходили соперника. После часа игры счет должен был быть 2:0 или 3:0.

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Я понимаю людей, которые идут домой расстроенными. Я с ними согласен, Барселона в такой игре, имея столько моментов, должна забивать больше.

Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.

Теперь нас ждет Эль Класико, а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением", – цитирует Кумана Marca.

После трех туров группового этапа Барса набрала всего три очка и пока располагается ниже Бенфики и Баварии.

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