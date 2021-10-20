Барселона – Динамо: Куман имеет претензии к своим игрокам после победы над командой Луческу
Главный тренер Рональд Куман подчеркнул важность победы каталонцев в матче ЛЧ против Динамо (1:0).
"После перерыва у нас было три явные возможности забить. Нельзя так прощать соперника так часто, ведь мы рисковали своей головой. К счастью, мы идеально играли в защите. Но всегда можно пропустить один мяч. Нужно снимать все вопросы, тем больше мы превосходили соперника. После часа игры счет должен был быть 2:0 или 3:0.
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Я понимаю людей, которые идут домой расстроенными. Я с ними согласен, Барселона в такой игре, имея столько моментов, должна забивать больше.
Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.
Теперь нас ждет Эль Класико, а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением", – цитирует Кумана Marca.
После трех туров группового этапа Барса набрала всего три очка и пока располагается ниже Бенфики и Баварии.
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