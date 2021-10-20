"Після перерви у нас було три явні можливості забити. Не можна так пробачати суперника так часто, адже ми ризикували своєю головою. На щастя, ми ідеально грали в захисті. Але завжди можна пропустити один м'яч. Потрібно знімати всі питання, тим більше ми переважали суперника. Після години гри рахунок повинен був бути 2:0 або 3:0.

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Я розумію людей, які йдуть додому засмученими. Я з ними згоден, Барселона в такій грі, маючи стільки моментів, повинна забивати більше.

Цей результат дозволив нам зберегти надії в Лізі чемпіонів. Завдяки цій перемозі все ще можливо. Але ми повинні були вбити інтригу раніше і не доводити справу до нервової кінцівки.

Тепер нас чекає Ель Класіко, а підходити до такого матчу з перемогою завжди краще, ніж з поразкою", – цитує Кумана Marca.

Після трьох турів групового етапу Барса набрала лише три очки і поки розташовується нижче за Бенфіку та Баварію.

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