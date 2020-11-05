"Якби ще один свій момент використали, можливо, змоли б забрати одне очко. Але склалося так, як склалося. Я задоволений командою. Ми вийшли грати один за одного, кожен момент відпрацьовували разом.

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Програли, але з честю. Коли з'явилися моменти, зрозуміли, що з цим суперником можна грати. Вони залишали великі зони, були моменти. Напевно, якби раніше забили, сьогодні вдалося б зіграти з іншим рахунком.

Мій нереалізований момент? Я вже граю 5-й сезон. У мене, напевно, за 5 років не було жодного виходу один на один в чемпіонаті України, тому, швидше за все, практика нашого чемпіонату не дозволяє вирішувати такі моменти. Робив все правильно, але добре зіграв воротар. Це досвід. Ми ростемо всі разом, у нас молода команда, тому через такі матчі набираємо свій досвід.

Розуміємо, яка у нас група, які команди. Зробимо все можливе, щоб була євровесна. А як вийде з грандами грати – інше питання.

Ми виходимо на кожен матч, щоб перемагати. Виходить чи ні, але команда залишає всі свої сили на полі, намагається виконувати настанови тренера", – сказав Циганков в ефірі ТК Футбол.

Динамо поки залишається на третій сходинці групи G з одним заліковим балом, поступаючись Ювентусу (6 очок) та Барселоні (9).

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