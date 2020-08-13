Барселона – Бавария: Флик указал на основной фактор, который определит победителя матча Лиги чемпионов

"Все игроки, которые попали в заявку, готовы играть. Павар прошел все обследования. Посмотрим, как он будет себя чувствовать после матча, но с Барселоной он помочь не сможет.

Барселона – Бавария: предматчевая пресс-конференция Кике Сетьена

Завтра будет играть не Бавария против Месси, а Бавария против Барселоны. Конечно, Лео – игрок мирового класса, мы думали, как играть против него. Но подробности я раскрывать не буду.

У обеих команд замечательные составы. Все мы знаем, что в таких матчах немного удачи имеет решающее значение. Мы хотим привлечь ее на свою сторону", – цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Бавария состоится 14 августа, начало в 22:00.

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