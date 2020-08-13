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Барселона – Бавария: Флик указал на основной фактор, который определит победителя матча Лиги чемпионов

13 августа 23:34 - Читати українською
Барселона – Бавария: Флик указал на основной фактор, который определит победителя матча Лиги чемпионов
Ганс-Дитер Флик / Фото ESPN

Наставник Баварии Ганс-Дитер Флик прокомментировал предстоящую встречу с Барселоной.

 

"Все игроки, которые попали в заявку, готовы играть. Павар прошел все обследования. Посмотрим, как он будет себя чувствовать после матча, но с Барселоной он помочь не сможет.

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Завтра будет играть не Бавария против Месси, а Бавария против Барселоны. Конечно, Лео – игрок мирового класса, мы думали, как играть против него. Но подробности я раскрывать не буду.

У обеих команд замечательные составы. Все мы знаем, что в таких матчах немного удачи имеет решающее значение. Мы хотим привлечь ее на свою сторону", – цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Бавария состоится 14 августа, начало в 22:00.

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Лига чемпионов Бавария Бавария Барселона Барселона Барселона - Бавария Лионель Лионель Месси Ханс-Дитер Ханс-Дитер Флик
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