Барселона – Баварія: Флік вказав на основний фактор, який визначить переможця матчу Ліги чемпіонів

"Всі гравці, які потрапили в заявку, готові грати. Павар пройшов всі обстеження. Подивимося, як він буде себе почувати після матчу, але з Барселоною він нам допомогти не зможе.

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Завтра буде грати не Баварія проти Мессі, а Баварія проти Барселони. Звичайно, Лео – гравець світового класу, ми думали, як грати проти нього. Але подробиці я розкривати не буду.

У обох команд чудові склади. Всі ми знаємо, що в таких матчах трохи удачі матиме вирішальне значення. Ми хочемо залучити її на свій бік", – цитує Фліка офіційний сайт мюнхенців.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Баварія відбудеться 14 серпня, початок о 22:00.

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