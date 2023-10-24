Шахтер официально объявил о назначении нового главного тренера
Донецкий клуб оперативно нашел замену Патрику ван Леувену.
Новым главным тренером Шахтера стал Марино Пушич, сообщает официальный сайт "горняков".
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52-летний боснийский специалист подписал с дончанами контракт до завершения сезона-2025/26.
Напомним, Пушич тренерскую карьеру начал в футзале. Далее работал наставником в академии Витесса (2010-2013), ассистентом главного тренера в Бреде (2013-2014), Интере (Азербайджан, 2015), Твенте (2015-2018).
В 2018-2019 годах стал главным в Твенте (это был его единственный опыт самостоятельной работы), а затем вернулся на роль ассистента – помогал Арне Слоту сначала в АЗ, а затем в Фейеноорде.
Напомним, после отставки Патрика ван Леувена исполняющим обязанности главного тренера Шахтера был Дарио Срна.
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