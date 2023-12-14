Лига чемпионов, 6-й тур

Группа Е

Атлетико – Лацио – 2:0

Голы: Гризманн, 6, Лино, 51

Селтик – Фейеноорд – 2:1

Голы: Пальма, 33 (с пенальти), Лагербильке, 90+1 – Минте, 82

Атлетико и Лацио в очной встрече решали, кто из них финиширует в квартете Е на первом месте. Команду Диего Симеоне устраивала и ничья, но она отнеслась к своему домашнему заданию с большой ответственностью. Антуан Гризманн забил быстрый мяч, который позволил хозяевам контролировать дальнейшую ситуацию. Если в первом случае Самуэль Лино записал на свой счёт ассист, то в начале второго тайма он стал уже полноценным автором гола. В который раз в этом сезоне "орлы" пропустили сразу после перерыва – эта уязвимость продолжает оставаться проклятием Маурицио Сарри.

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В то же время назвать игру римлян беззубой никак нельзя – у Иммобиле, Гёндузи и Дзакканьи были неплохие моменты для взятия ворот, но они ими не воспользовались. В итоге Атлетико с запасом защитил первое место в группе Е.

В параллельной встрече ни у Селтика, ни у Фейеноорда не было турнирной мотивации – шотландцы уже никак не могли покинуть последнее место в группе, в нидерландцы уже потеряли возможность пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. При этом "кельты" хотели добыть первую победу в групповом этапе - и они её получили. В первом тайме Рамиз Зерруки нарушил правила против Лиама Скейлза, и Пальма уверенно реализовал пенальти, а уже в компенсированное ко второму тайму время, после того как Фейе сравнял счёт, команда Брендана Роджерса удачно разыграла угловой. Защитники гостей забыли на дальней штанге Густава Лагербильке, за что и поплатились. Так Селтик громко хлопнул дверью напоследок.