Ліга чемпіонів, 6-й тур

Група Е

Атлетіко – Лаціо – 2:0

Голи: Грізманн, 6, Ліно, 51

Селтік – Фейєнорд – 2:1

Голи: Пальма, 33 (з пенальті), Лагербільке, 90+1 – Мінте, 82

Атлетіко і Лаціо в очній зустрічі вирішували, хто з них фінішує у квартеті Е на першому місці. Команду Дієго Сімеоне влаштовувала і нічия, але вона поставилася до свого домашнього завдання з великою відповідальністю. Антуан Грізманн забив швидкий м'яч, який дозволив господарям контролювати подальшу ситуацію. Якщо в першому випадку Самуель Ліно записав на свій рахунок асист, то на початку другого тайму він став уже повноцінним автором голу. Вкотре в цьому сезоні "орли" пропустили одразу після перерви – ця вразливість продовжує залишатися прокляттям Мауріціо Саррі.

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Водночас назвати гру римлян беззубою аж ніяк не можна – в Іммобіле, Гендузі та Дзакканьї були непогані моменти для взяття воріт, але вони ними не скористалися. У підсумку Атлетіко із запасом захистив перше місце в групі Е.

У паралельній зустрічі ані в Селтіка, ані у Фейєнорда не було турнірної мотивації – шотландці вже ніяк не могли покинути останнє місце в групі, в нідерландці вже втратили можливість пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів. При цьому "кельти" хотіли здобути першу перемогу в груповому етапі – і вони її здобули. У першому таймі Раміз Зеррукі порушив правила проти Ліама Скейлза, і Пальма впевнено реалізував пенальті, а вже в компенсований до другого тайму час, після того, як Фейє зрівняв рахунок, команда Брендана Роджерса вдало розіграла кутовий. Захисники гостей забули на дальній штанзі Густава Лагербільке, за що й поплатилися. Так Селтік голосно грюкнув дверима наостанок.