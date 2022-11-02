"Матрацники" запишут выступление в Лиге чемпионов 2022/23 себе в пассив.

Атлетико впервые в своей истории занял последнее место в группе Лиги чемпионов, сообщает Opta.

Окончательный вылет команды Симеоне из еврокубков в видеообзоре матча Порту – Атлетико – 2:1

Интересно, что результат "матрасников" в этом сезоне является вторым худшим для них – удалось набрать 5 очков в 6 матчах. Самые плохие показатели были в сезоне 2009/10 – тогда у мадридцев было всего 3 очка, но заняли третье место в группе.

Добавим, что в завершающем поединке группового этапа Атлетико уступил Порту (1:2) и вылетел из еврокубков.

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