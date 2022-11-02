"Матрацники" запишуть виступ у Лізі чемпіонів 2022/23 собі в пасив.

Атлетіко вперше у своїй історії посів останнє місце у групі Ліги чемпіонів, повідомляє Opta.

Остаточний виліт команди Сімеоне з єврокубків у відеоогляді матчу Порту – Атлетіко – 2:1

Цікаво, що результат "матрацників" у цьому сезоні є другим найгіршим – вдалось набрати 5 очок в 6 матчах. Найгірші показники ж були в сезоні 2009/10 – тоді в мадридців було лише 3 очки, але посіли третю сходинку в групі.

Додамо, що в завершальному поєдинку групового етапу Атлетіко поступився Порту (1:2) та вилетів з єврокубків.

Атлетіко вилетів з єврокубків, Порту – перший, Соболь допоміг Брюгге стримати Байєр, Хабі Алонсо вивів Леверкузен в ЛЄ