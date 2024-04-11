"Атлетико сожрал нас", – капитан Боруссии признал провал в 1/4 финала Лиги чемпионов
Капитан дортмундской Боруссии Эмре Джан откровенно проанализировал поражение от Атлетико в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Некоторые игроки впервые в жизни дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Вполне нормально, что были нервы.
Нужно признать – Атлетико сожрал нас в единоборствах в первом тайме. Но при таких условиях любой мог утонуть.
Видеообзор матча Атлетико – Боруссия Д – 2:1
Мы вернулись в игру в начале второго тайма. Показали боевой дух, показали, на что способны, другое лицо.
Был шанс вырвать ничью. Верим, что через неделю сможем оформить камбэк", – цитирует Джана SportBuzzer.
Боруссия проиграла Атлетико первый четвертьфинал Лиги чемпионов, провалив старт встречи. Ответный матч состоится 16 апреля в Дортмунде.
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