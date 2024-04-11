"Атлетіко зжер нас", – капітан Борусії визнав провал в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Капітан дортмундської Борусії Емре Джан відверто проаналізував поразку від Атлетіко у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
"Дехто вперше в житті дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Цілком нормально, що були нерви.
Потрібно визнати – Атлетіко зжер нас в єдиноборствах у першому таймі. Але за таких умов будь-хто міг потонути.
Відеоогляд матчу Атлетіко – Борусія Д – 2:1
Ми повернулися в гру на початку другого тайму. Показали бойовий дух, показали, на що здатні, інше обличчя.
Був шанс вирвати нічию. Віримо, що через тиждень зможемо оформити камбек", – цитує Джана SportBuzzer.
Борусія програла Атлетіко перший чвертьфінал Ліги чемпіонів, проваливши старт зустрічі. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня в Дортмунді.
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