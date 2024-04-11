Капітан дортмундської Борусії Емре Джан відверто проаналізував поразку від Атлетіко у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Дехто вперше в житті дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Цілком нормально, що були нерви.

Потрібно визнати – Атлетіко зжер нас в єдиноборствах у першому таймі. Але за таких умов будь-хто міг потонути.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Борусія Д – 2:1

Ми повернулися в гру на початку другого тайму. Показали бойовий дух, показали, на що здатні, інше обличчя.

Був шанс вирвати нічию. Віримо, що через тиждень зможемо оформити камбек", – цитує Джана SportBuzzer.

Борусія програла Атлетіко перший чвертьфінал Ліги чемпіонів, проваливши старт зустрічі. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня в Дортмунді.

Атлетіко шокував, але не добив Борусію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів – Дортмунд вижив і повернув інтригу