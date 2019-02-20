Атлетіко – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує анонс першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським Атлетіко та туринським Ювентусом.

Атлетіко – Ювентус

20 лютого, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополітано

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Одне з найцікавіших протистоянь першої стадії плей-офф ЛЧ візьме старт у Мадриді. На Ванда Метрополітано зустрінуться команди, які впродовж останніх п'яти років двічі грали у фіналах турніру. Крім того, це ще й чудова тренерська дуель. І Атлетіко, і Ювентус є наразі вершиною кар'єри для Дієго Сімеоне та Массіміліано Аллегрі. Зрештою, "матрацники" та "зебри" – яскраві приклади штампу про "тренерські" команди.

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Ще рік тому протистояння Атлетіко та Ювентуса можна було б назвати битвою близнюків. Суперпрагматичні, орієнтовані передусім на оборону власних воріт, готові терпіти впродовж тривалого часу, щоб завдати смертельного удару суперникові. Разом із тим, Юве мав одну перевагу – через свій статус в Італії йому значніше частіше доводиться грати першим номером, а, отже, атака туринців теж демонструвала високу якість. Хоча з такими командами, як Атлетіко, було відверто важко.

Але влітку "Стара синьйора" вирішила виправити це й вклалася в трансфер Кріштіану Роналду. Саме зірковий португалець покликаний вирішувати долю складних поєдинків самотужки (якщо доведеться). Зараз 5-разовий володар "Золотого м'яча" перебуває в чудовій формі: в трьох останніх поєдинках Роналду забив 4 м'ячі. Натомість Атлетіко ще й входить до трійки улюблених команд форварда – він забив 22 м'ячі та віддав 8 асистів у матчах із "матрацниками".

У цьому сезоні мадридці виглядають не так потужно, як у кілька попередніх років. Так, Атлетіко за підсумками вікенду повернувся на другу сходинку в Ла Лізі, але результати хлопців Сімеоне неоднозначні. Третину своїх матчів у чемпіонаті вони звели внічию, в останніх трьох здобули лише одну перемогу, а до плей-офф ЛЧ потрапили з групи з відверто слабким Брюгге та неймовірно кризовим восени Монако. Усе це разом робить Ювентус фаворитом протистояння, хоча шанси команд на перемогу в Мадриді букмекери вважають приблизно рівними.

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Зіграють Атлетіко та Ювентус фактично оптимальними складами. Травмованого Лукаса Ернандеса на лівому фланзі оборони господарів замінить Філіпе Луїс. Натомість в атаці особливо вмотивованим буде Альваро Мората, якого Юве колись відпустив назад до Реала після двох непоганих сезонів у Турині. У складі італійського гранда трохи інтриги пов'язано з прізвищем третього атакувального гравця: Бернардескі на певний час витіснив із основи Дибалу, але Пауло правильно відреагував і був одним із найкращих у матчі з Фрозіноне в п'ятницю. Тому шанси аргентинця вийти в старті виглядають переконливішими.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Травмовані: Лукас Ернандес (Атлетіко)

Під питанням: Ругані, Дуглас Коста (обидва – Ювентус)

Орієнтовні склади

Атлетіко: Облак – Аріас, Хіменес, Годін, Філіпе Луїс – Сауль, Коке, Родрі, Лемар – Мората, Грізманн

Ювентус: Щенсни – Канселу, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро – Хедіра, П'яніч, Матюйді – Манджукіч, Дибала, Роналду

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