Атлетико должны вручить кубок Лиги чемпионов, – Коке

Хавбек Атлетико Коке назвал аргументы для досрочной победы мадридского клуба в самом престижном европейском турнире.

"Когда я общаюсь с друзьями, то я говорю им, что это Лига чемпионов – Атлетико. Мы не можем поменять нашу философию. У нас не отберут наш стиль и образ жизни.

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Если сезон не будет доигран, в этом году мы должны стать победителями ЛЧ. Как в боксе – ведь мы прошли действующего чемпиона.

В первую очередь сейчас мы должны думать о Примере. ЛЧ вернется не раньше августа. Нужно сконцентрироваться на чемпионате и подготовиться к ЛЧ. Если мы не сделаем этого, не достигнем успеха", – цитирует Коке AS.

Напомним, в рамках 1/8 финала ЛЧ Атлетико одолел Ливерпуль по сумме двух матчей (4:2).

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