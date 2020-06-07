toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДЕСНА ДИНАМО КИЕВ БАВАРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Атлетико должны вручить кубок Лиги чемпионов, – Коке

00:45 14 Читати українською
Атлетико должны вручить кубок Лиги чемпионов, – Коке
Юрген Клопп та Коке / Фото Football365

Хавбек Атлетико Коке назвал аргументы для досрочной победы мадридского клуба в самом престижном европейском турнире.

"Когда я общаюсь с друзьями, то я говорю им, что это Лига чемпионов – Атлетико. Мы не можем поменять нашу философию. У нас не отберут наш стиль и образ жизни.

Лига чемпионов 2019/20: Германия, Португалия и Россия могут принять ключевые матчи включительно с финалом

Если сезон не будет доигран, в этом году мы должны стать победителями ЛЧ. Как в боксе – ведь мы прошли действующего чемпиона.

В первую очередь сейчас мы должны думать о Примере. ЛЧ вернется не раньше августа. Нужно сконцентрироваться на чемпионате и подготовиться к ЛЧ. Если мы не сделаем этого, не достигнем успеха", – цитирует Коке AS.

Напомним, в рамках 1/8 финала ЛЧ Атлетико одолел Ливерпуль по сумме двух матчей (4:2).

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку

blog_ava
Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча
6 июня
543
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Атлетико Атлетико Испания Лига чемпионов Коке Коке
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
31
мин
Динамо Киев
17:00
Александрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук