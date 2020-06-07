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Атлетіко повинні вручити кубок Ліги чемпіонів, – Коке

00:45 128 Читать на русском
Атлетіко повинні вручити кубок Ліги чемпіонів, – Коке
Юрген Клопп та Коке / Фото Football365

Хавбек Атлетіко Коке назвав аргументи для дострокової перемоги мадридського клубу в найпрестижнішому європейському турнірі.

"Коли я спілкуюся з друзями, то я кажу їм, що ця Ліга чемпіонів – Атлетіко. Ми не можемо поміняти нашу філософію. У нас не відберуть наш стиль і спосіб життя.

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Якщо сезон не буде дограний, в цьому році ми повинні стати переможцями ЛЧ. Як в боксі – адже ми пройшли чинного чемпіона.

В першу чергу зараз ми повинні думати про Прімеру. ЛЧ повернеться не раніше серпня. Потрібно сконцентруватися на чемпіонаті і підготуватися до ЛЧ. Якщо ми не зробимо цього, не досягнемо успіху", – цитує Коке AS.

Нагадаємо, в рамках 1/8 фіналу ЛЧ Атлетіко здолав Ліверпуль за сумою двох матчів (4:2).

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Ліверпуль Ліверпуль Атлетіко Атлетіко Іспанія Ліга чемпіонів Коке Коке
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