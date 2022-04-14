"Горжусь своими партнерами по команде, которые старались. Их не в чем упрекнуть. Также чувствую гордость за фанатов, которые продолжают поддерживать клуб даже после поражений. Было два матча, у нас были свои шансы. Поздравляем Манчестер Сити, но Атлетико заслуживал больше.

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Не знаю, что произошло в том эпизоде ​​с схваткой, я был на скамье. Это футбольная ситуация. Мы были очень заведены, игра доводит тебя до предела. У тебя есть шансы на победу, а соперники падают на газон и затягивают время. Нас за это многое критикуют, но посмотрим, что теперь скажут после этого матча.

Было заметно, что Манчестер Сити затягивает время. Нас много критикуют, но после этого матча я горжусь нашей игрой. Мы хотели попасть в полуфинал, а теперь нам больно. Но гордимся тем, как выступили в этой Лиге чемпионов. Никогда не перестанем верить, что нам покорится турнир", – приводит слова Коке Marca.

Напомним, матч между Атлетико и Ман Сити запомнился грязной игрой со стороны мадридцев, которые не сторонились бить по ногам и использовать другие приемы, что спровоцировало несколько драк во время и после матча.

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