"Пишаюся своїми партнерами по команді, які старалися. Їм нема в чому дорікнути. Також відчуваю гордість за фанів, які продовжують підтримувати клуб навіть після поразок. Було два матчі, ми мали свої шанси. Вітаємо Манчестер Сіті, але Атлетіко заслуговував на більше.

Атлетіко – Манчестер Сіті: футболісти намагалися продовжити бійку в підтрибунному приміщенні

Не знаю, що сталося в тому епізоді з сутичкою, я був на лаві. Це футбольна ситуація. Ми були дуже заведеними, гра доводить тебе до межі. Ти маєш шанси на перемогу, а суперники падають на газон і затягують час. Нас за це багато критикують, але подивимося, що тепер скажуть після цього матчу.

Було помітно, що Манчестер Сіті затягує час. Нас багато критикують, але після цього матчу я пишаюся нашою грою. Ми хотіли потрапити до півфіналу, а тепер нам боляче. Але пишаємося тим, як виступили в цій Лізі чемпіонів. Ніколи не перестанемо вірити, що нам підкориться турнір", – наводить слова Коке Marca.

Нагадаємо, матч між Атлетіко та Ман Сіті запам'ятався брудною грою з боку мадридців, які не цурались бити по ногах та використовувати інші прийоми, що спровокувало кілька бійок під час та після матчу.

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