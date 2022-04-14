Подопечные Симеоне были вынуждены отыгрыграть минимальное поражение на Этихаде. Один гол "матрасников" переводил игру в экстра-тайм. Атлетико имел несколько моментов, но мог пропустить – Гюндоган попал в штангу.

Атлетико – Манчестер Сити: Зинченко из-за пределов поля смело полез на двух соперников, вступившись за Фодена

Игра катилась к нулевой ничьей. В компенсированное время возникла потасовка, которую начал смелый поступок Александра Зинченко. Украинец, проведший весь матч в запасе, вступился за партнера, а "матрасники" остались вдесятером в результате удаления Фелипе.

В меньшинстве Атлетико устроил финальный штурм и мог забить спасительный гол, но Ман Сити устоял, хоть и не без нервов. 0:0 – "горожане" второй сезон подряд вышли в полуфинал ЛЧ.

Манчестер Сити выстрадал ничью с Атлетико, прорвавшись в полуфинал ЛЧ – Зинченко стал героем даже в запасе