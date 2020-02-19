Атлетико – Ливерпуль: Робертсон раздраженно прокомментировал победу "матрасников" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон эмоционально высказался о сопернике после поражения от мадридского Атлетико на выезде (0:1).

"Атлетико праздновал после матча так, будто вышел в следующий раунд. Им нужно будет вернуться на Энфилд. Мы знаем, что наши фанаты будут там", – цитирует Робертсона BT Sport.

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Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 Атлетико минимально одолел Ливерпуль благодаря голу 25-летнего полузащитника Сауля Ньигеса. Ответный матч между командами состоится 11 марта.

К слову, Ливерпуль – действующий обладатель Лиги чемпионов. В финале 2019-го года мерсисайдцы одолели Тоттенхэм со счетом 2:0.

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