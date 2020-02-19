Атлетіко – Ліверпуль: Робертсон роздратовано прокоментував перемогу "матрацників" у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон емоційно висловився про суперника після поразки від мадридського Атлетіко на виїзді (0:1).

"Атлетіко святкував після матчу так, ніби вийшов у наступний раунд. Їм потрібно буде повернутися на Енфілд. Ми знаємо, що наші фанати будуть там", – цитує Робертсона BT Sport.

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Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 Атлетіко мінімально здолав Ліверпуль завдяки голу 25-річного півзахисника Сауля Ньїгеса. Матч-відповідь між командами відбудеться 11 березня.

До слова, Ліверпуль – чинний володар Ліги чемпіонів. У фіналі 2019-го року мерсисайдці здолали Тоттенхем з рахунком 2:0.

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