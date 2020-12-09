Джан Пьеро Гасперини может подать в отставку с поста главного тренера Аталанты, специалист примет окончательное решение после матча ЛЧ против Аякса, сообщает SportMediaset.

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На такие размышления итальянского специалиста спровоцировал конфликт с форвардом бергамасков Папу Гомесом, которого тренер заменил в перерыве матча против Митьюлланда (1:1). По слухам, Гасперини и Гомес едва не подрались в раздевалке, после чего половина команды стала на сторону игрока.

В матче с Аяксом Аталанте достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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