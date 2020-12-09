Джан П'єро Гасперіні може подати у відставку з посади головного тренера Аталанти, фахівець ухвалить остаточне рішення після матчу ЛЧ проти Аякса, повідомляє SportMediaset.

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На такі роздуми італійського фахівця спонукав конфлікт з форвардом бергамасків Папу Гомесом, якого тренер замінив у перерві матчу проти Мітьюлланда (1:1). За чутками, Гасперіні та Гомес ледь не побились у роздягальні, після чого половина команди стала на бік гравця.

У матчі з Аяксом Аталанті достатньо не програти, щоб гарантувати собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

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