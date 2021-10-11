Один из лидеров Аталанты Берат Джимсити на длительное время перешел под опеку врачей бергамасков.

Албанский защитник Берат Джимсити перенес операцию на предплечье, которое сломал во время матча против сборной Венгрии, сообщает ItaSportPress.

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Хирургическое вмешательство не было сложным, и через несколько дней игрок начнет реабилитацию, но его возвращение на поле ожидается уже в ноябре после паузы на матчи национальных команд.

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Таким образом Берат не сможет помочь Аталанте в двух матчах Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, а также пропустит несколько матчей Серии А.

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