Один з лідерів Аталанти Берат Джимсіті на тривалий час перейшов під опіку лікарів бергамасків.

Албанський захисник Берат Джимсіті переніс операцію на передпліччі, яке зламав під час матчу проти збірної Угорщини, повідомляє ItaSportPress.

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Хірургічне втручання було не складним, і за кілька днів гравець розпочне реабілітацію, але його повернення на поле очікується вже у листопаді після паузи на матчі національних команд.

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Таким чином Берат не зможе допомогти Аталанті у двох матчах Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, а також пропустить кілька поєдинків Серії А.

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