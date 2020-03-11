toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО ПСЖ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД

Аталанта попросила болельщиков не устраивать грандиозных празднований в честь исторической победы в ЛЧ

09:35 34 Читати українською
Аталанта попросила болельщиков не устраивать грандиозных празднований в честь исторической победы в ЛЧ
Игроки Аталанты / фото ФК Аталанта

Эпичная победа над Валенсией (3:4) и исторический выход в 1/4 финала Лиги чемпионов не будут праздноваться слишком громко.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

Аталанта попросила своих болельщиков не встречать команду в аэропорту и не устраивать громких празднований в центре Бергамо, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4

Связана эта просьба с эпидемией коронавируса, которая распространилась в Италии. Добавим, что именно поэтому поединок Валенсия – Аталанта прошел без болельщиков.

Напомним, Аталанта одолела Валенсию в эпичном поединке (4:3) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые в своей истории.

Валенсия – Аталанта: Малиновский заслужил 1/4 ЛЧ на грани ассиста, безумные рекорды Иличича и снова о Шахтере

blog_ava
Ярмоленко вернулся после травмы – украинец сыграл 90 минут за Вест Хэм U-23
00:03
410
Теги
Лига чемпионов коронавирус Валенсия Валенсия Аталанта Аталанта футбольные фанаты Валенсия - Аталанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Польша – Украина: поединок пройдет без зрителей
    Євро-2020 — 10 март323 Польша – Украина: поединок пройдет без зрителей
9
час
:
3
мин
Динамо Киев
19:30
Александрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук