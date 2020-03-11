Аталанта попросила болельщиков не устраивать грандиозных празднований в честь исторической победы в ЛЧ

Эпичная победа над Валенсией (3:4) и исторический выход в 1/4 финала Лиги чемпионов не будут праздноваться слишком громко.

Аталанта попросила своих болельщиков не встречать команду в аэропорту и не устраивать громких празднований в центре Бергамо, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4

Связана эта просьба с эпидемией коронавируса, которая распространилась в Италии. Добавим, что именно поэтому поединок Валенсия – Аталанта прошел без болельщиков.

Напомним, Аталанта одолела Валенсию в эпичном поединке (4:3) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые в своей истории.

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