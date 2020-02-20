Аталанта – Валенсия: Селадес назвал главную причину поражения "летучих мышей"

Главный тренер Валенсии Альберт Селадес поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды от Аталанты (1:4).

"Мы позволили им нанести слишком много ударов по воротам, но мы проиграли скорее через наше расточительство, а не через те подарки, которые сделали им. Мы создали достаточно много моментов в каждом из таймов.

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Без преувеличения скажу, что мы могли забить три или четыре мяча. Это поражение сложно принять, но мы будем готовы к ответному матчу. Считаю, что нам не нужно осуществлять чудо, чтобы выиграть противостояние. Постараемся как можно лучше подготовиться к игре. Мы сильно играем дома, перед своими болельщиками. Результат не соответствует тому, что было на поле", – приводит слова Селадеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Валенсия в Милане уступила команде Руслана Малиновского с разгромным счетом 1:4. Ответный матч пройдет в Валенсии 10 марта.

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