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Аталанта – Валенсия: Селадес назвал главную причину поражения "летучих мышей"

10:30 24 Читати українською
Аталанта – Валенсия: Селадес назвал главную причину поражения "летучих мышей"
Альберт Селадес / Getty Images

Главный тренер Валенсии Альберт Селадес поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды от Аталанты (1:4).

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

"Мы позволили им нанести слишком много ударов по воротам, но мы проиграли скорее через наше расточительство, а не через те подарки, которые сделали им. Мы создали достаточно много моментов в каждом из таймов.

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Без преувеличения скажу, что мы могли забить три или четыре мяча. Это поражение сложно принять, но мы будем готовы к ответному матчу. Считаю, что нам не нужно осуществлять чудо, чтобы выиграть противостояние. Постараемся как можно лучше подготовиться к игре. Мы сильно играем дома, перед своими болельщиками. Результат не соответствует тому, что было на поле", – приводит слова Селадеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Валенсия в Милане уступила команде Руслана Малиновского с разгромным счетом 1:4. Ответный матч пройдет в Валенсии 10 марта.

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Аталанта – Валенсия: Малиновский страдает из-за безумных конкурентов, несправедливый результат и российский джокер в ЛЧ
03:55
2359
Теги
Лига чемпионов Аталанта Аталанта Аталанта - Валенсия Альберт Селадес Альберт Селадес Валенсия Валенсия
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