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Аталанта – Валенсія: Селадес назвав головну причину поразки "кажанів"

10:30 184 Читать на русском
Аталанта – Валенсія: Селадес назвав головну причину поразки "кажанів"
Альберт Селадес / Getty Images

Головний тренер Валенсії Альберт Селадес поділився емоціями після розгромної поразки своєї команди від Аталанти (1:4).

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черишев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черишев

"Ми дозволили їм завдати занадто багато ударів по воротах, але ми програли швидше через наше марнотратство, а не через ті подарунки, які зробили їм. Ми створили досить багато моментів у кожному з таймів.

Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Без перебільшення скажу, що ми могли забити три або чотири м'ячі. Цю поразку складно прийняти, але ми будемо готові до матчу-відповіді. Вважаю, що нам не потрібно здійснювати чудо, аби виграти протистояння. Постараємося якомога краще підготуватися до гри. Ми сильно граємо вдома, перед своїми вболівальниками. Результат не відповідає тому, що було на полі", – наводить слова Селадеса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Валенсія в Мілані поступилась команді Руслана Маліновського з розгромним рахунком 1:4. Матч-відповідь пройде у Валенсії 10 березня.

Аталанта – Валенсія: Маліновський страждає через шалених конкурентів, несправедливий результат і російський джокер в ЛЧ

blog_ava
Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу
00:50
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Теги
Ліга чемпіонів Аталанта Аталанта Аталанта - Валенсія Альберт Селадес Альберт Селадес Валенсія Валенсія
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