Аталанта – Валенсія: Селадес назвав головну причину поразки "кажанів"

Головний тренер Валенсії Альберт Селадес поділився емоціями після розгромної поразки своєї команди від Аталанти (1:4).

"Ми дозволили їм завдати занадто багато ударів по воротах, але ми програли швидше через наше марнотратство, а не через ті подарунки, які зробили їм. Ми створили досить багато моментів у кожному з таймів.

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Без перебільшення скажу, що ми могли забити три або чотири м'ячі. Цю поразку складно прийняти, але ми будемо готові до матчу-відповіді. Вважаю, що нам не потрібно здійснювати чудо, аби виграти протистояння. Постараємося якомога краще підготуватися до гри. Ми сильно граємо вдома, перед своїми вболівальниками. Результат не відповідає тому, що було на полі", – наводить слова Селадеса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Валенсія в Мілані поступилась команді Руслана Маліновського з розгромним рахунком 1:4. Матч-відповідь пройде у Валенсії 10 березня.

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