Аталанта – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Джан Пьеро Гасперини

Наставник Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини пообщался с прессой накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Конечно, это очень ответственный матч. Ведь мы знаем, с каким результатом закончился наш матч в Загребе. Мы находимся в сложном положении. У нас очень сложная группа, всего шесть матчей и мало места для ошибок.

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Нас ожидает определяющий матч очень высокого уровня. Шахтер проиграл первый матч дома и им тоже нужен результат. Мы будем атаковать, и будем защищаться.

Изменения в составе? Я бы сказал, что стартовый состав моей команды это не 11, а 16 игроков. Они могут меняться и менять друг друга.

Как чувствует себя Папу Гомес, тренировавшийся отдельно от других, и Муриель? Посмотрим на состояние Папу завтра, он провел тяжелую игру с Сассуоло. У Муриеля была высокая температура, поэтому также будем видеть...

Чего боимся? Шахтер это очень сильная команда, они давно играют на таком уровне как Лига чемпионов. Мы новички в Лиге чемпионов. Поэтому мы у них можем даже большего научиться, чем они у нас. Они больше приспособлены играть на таких международных турнирах.

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Ожидается 25 тысяч болельщиков из Бергамо? Я считаю, что Лига чемпионов это подарок для Аталанты. Надеюсь, что мы завтра получим не только удовольствие, но и очки. И надеюсь, болельщики запомнят этот вечер.

Поражение в Загребе? Пожалуй, мы не были готовы к уровню команд, которые представлены в ЛЧ. Мы сделали свои выводы, и, собственно, это было видно в последних матчах Серии А. Конечно, это было больно, но было весьма полезно.

Два года назад мы играли в Лиге Европы, тоже не имея опыта. Мы получили определенные уроки, и затем это было видно в течение двух последующих лет.

Мы не боимся играть на Сан-Сиро. Мы это заслужили, показываем хорошие результаты. И то, что на Сан-Сиро приедет 25 тысяч болельщиков, и надеюсь на хорошую поддержку завтра", – сказал он на предматчевой пресс-конференции в понедельник в Милане.

Напомним, поединок Аталанта – Шахтер состоится во вторник, 1 октября. Начало встречи в 19:55.