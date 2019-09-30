Аталанта – Шахтар: передматчева прес-конференція Джан П'єро Гасперіні

Керманич Аталанти з Бергамо Джан П'єро Гасперіні поспілкувався з пресою напередодні матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Звичайно, це дуже відповідальний матч. Адже ми знаємо, з яким результатом закінчився наш матч у Загребі. Ми перебуваємо у складному становищі. У нас дуже складна група, всього шість матчів і мало місця для помилок.

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Нас очікує визначальний матч дуже високого рівня. Шахтар програв перший матч вдома і їм теж потрібен результат. Ми будемо атакувати, і будемо захищатися.

Зміни в складі? Я б сказав, що стартовий склад моєї команди це не 11, а 16 гравців. Вони можуть змінюватися і замінювати один одного.

Як почувається Папу Гомес, який тренувався окремо від інших, та Мурієль? Подивимося на стан Папу завтра, він провів важку гру з Сассуоло. У Мурієля була висока температура, тому також будемо бачити...

Чого боїмося? Шахтар це дуже сильна команда, вони давно грають на такому рівні як Ліга чемпіонів. Ми новачки в Лізі чемпіонів. Тому ми в них можемо навіть більшого навчитися, ніж вони у нас. Вони більше пристосовані грати на таких міжнародних турнірах.

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Очікується 25 тисяч вболівальників з Бергамо? Я вважаю, що Ліга чемпіонів це подарунок для Аталанти. Сподіваюся, що ми завтра отримаємо не тільки задоволення, а і очки. І сподіваюся, вболівальники запам'ятають цей вечір.

Поразка в Загребі? Мабуть, ми не були готові до рівня команд, які представлені в ЛЧ. Ми зробили свої висновки, і, власне, це було видно в останніх матчах Серії А. Звичайно, це було боляче, але було досить корисно.

Два роки тому ми грали в Лізі Європи, теж не маючи досвіду. Ми отримали певні уроки, і потім це було видно протягом двох наступних років.

Ми не боїмося грати на Сан-Сіро. Ми на це заслужили, показуємо хороші результати. І те, що на Сан-Сіро приїде 25 тисяч вболівальників, і сподіваюся на гарну підтримку завтра", – сказав він на передматчевій прес-конференції у понеділок в Мілані.

Нагадаємо, поєдинок Аталанта – Шахтар відбудеться у вівторок, 1 жовтня. Початок зустрічі о 19:55.