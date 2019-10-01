Аталанта – Шахтер: Воробей назвал главное преимущество "горняков" над итальянцами

Экс-нападающий Шахтера Андрей Воробей оценил шансы бывшего клуба в матче второго тура группового этапа ЛЧ против Аталанты.

"Мне кажется, что "горняки" будут пытаться навязывать свой стиль. Игра от обороны, на мой взгляд, не приведет к положительному результату.

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Шахтеру нельзя проигрывать. Хотя это не будет смертельно, но тогда права на ошибку у команды больше не будет. Главное преимущество "горняков" – это больший опыт выступлений в ЛЧ.

Понятно, что большинство фанов на миланском Сан-Сиро будут болеть за Аталанту, но все равно это не домашние стены, и газон будет одинаковым для обоих соперников. Это в какой-то степени уравнивает шансы команд", – цитирует бывшего форварда сборной Украины Команда 1.

Напомним, поединок между этими соперниками состоится 1 октября, начало в 19:54. Напомним, в первом матче ЛЧ донецкий клуб уступил Манчестер Сити (0:3).

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