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Аталанта – Шахтер: матч обслужит немецкая бригада арбитров

12:56 66 Читати українською
Аталанта – Шахтер: матч обслужит немецкая бригада арбитров
Тобиас Штилер / Фото из открытых источников

Стало известно, кто будет судить поединок между Аталантой и Шахтером в Лиге чемпионов на Сан-Сиро.

 

Матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов между бергамской Аталантой и донецким Шахтером будет обслуживать немецкий арбитр Тобиас Штилер, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать ему будут Майк Пикель и Кристиан Гиттельман, а обязанности четвертого арбитра исполнит Марко Фритц. К слову, в этом году Штилер уже судил поединки с участием украинских команд в Лиге Европы: в марте он работал на игре 1/8 финала между Динамо и Челси в Киеве (0:5), а в августе – на матче квалификации Эспаньол – Заря (3:1).

Напомним, Аталанта и Шахтер сыграют во вторник, 1 октября, в Милане на Сан-Сиро. Начало поединка в 19:55. В первом туре "горняки" уступили в Харькове Манчестер Сити (0:3), Аталанта, в свою очередь, была разгромлена в Загребе Динамо (0:4).

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