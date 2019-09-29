Аталанта – Шахтар: матч обслуговуватиме німецька бригада арбітрів

Стало відомо, хто судитиме поєдинок між Аталантою та Шахтарем у Лізі чемпіонів на Сан-Сіро.

Матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів між бергамською Аталантою та донецьким Шахтарем обслуговуватиме німецький арбітр Тобіас Штілер, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть йому Майк Пікель і Крістіан Гіттельман, а обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Марко Фрітц. До слова, цього року Штілер вже судив поєдинки за участю українських команд у Лізі Європи: в березні він працював на грі 1/8 фіналу між Динамо і Челсі у Києві (0:5), а в серпні – на матчі кваліфікації Еспаньол – Зоря (3:1).

Нагадаємо, Аталанта і Шахтар зіграють у вівторок, 1 жовтня, в Мілані на Сан-Сіро. Початок поєдинку о 19:55. У першому турі "гірники" поступились у Харкові Манчестер Сіті (0:3), Аталанта, у свою чергу, була розгромлена в Загребі Динамо (0:4).

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