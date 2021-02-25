"Реалу было трудно, но это хороший результат с забитым голом. Но мы знаем, что есть еще ответный матч, в котором Реал должен победить. Мы играли против физически сильной команды. В защите они были очень хорошими, и это отличный результат для нас .

Аталанта – Реал Мадрид – 0:1 – видео гола и обзор матча

В нашей команде много травм, но мы продолжаем делать то, что хорошо умеем. Хочу отметить Иско, который давно не играл столько минут, да еще и на непривычной для него позиции. Он хорошо справился – я хорошо знаю, что этот футболист может многое дать команде.

Удаление Фройлера? Не знаю, было ли это было чрезмерным наказанием. Реал провел не лучший матч, но главное, что мы выиграли. Впрочем, этот результат еще ничего не значит, ведь впереди второй поединок", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Реал вырвал победу в Бергамо благодаря голу Ферлана Менди под занавес поединка. Большую часть матча Аталанта играла в меньшинстве после спорного удаления Ремо Фройлера, который получил прямую красную карточку уже на 18-й минуте. Ответный матч в Мадриде состоится 16 марта.

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