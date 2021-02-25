"Реалу було важко, але це хороший результат із забитим голом. Але ми знаємо, що є ще матч-відповідь, в якому Реал повинен перемогти. Ми грали проти фізично сильної команди. У захисті вони були дуже хорошими, і це хороший підсумок для нас.

Аталанта – Реал Мадрид – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У нашій команді багато травм, але ми продовжуємо робити те, що добре вміємо. Хочу відзначити Іско, який давно не грав стільки хвилин, та ще й на незвичній для нього позиції. Він добре впорався – я добре знаю, що цей футболіст може багато чого дати команді.

Вилучення Фройлера? Не знаю, чи це було надмірним покаранням. Реал провів не найкращий матч, але головне, що ми виграли. Втім, цей результат ще нічого не означає, адже попереду другий поєдинок", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Реал вирвав перемогу в Бергамо завдяки голу Ферлана Менді під завісу поєдинку. Більшу частину матчу Аталанта грала в меншості після суперечливого вилучення Ремо Фройлера, який отримав пряму червону картку вже на 18-й хвилині. Матч-відповідь у Мадриді відбудеться 16 березня.

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