Аталанта – ПСЖ: парижане повторили знаменитое достижение Манчестер Юнайтед

Подопечные Томаса Тухеля стали лишь четвертой командой в истории ЛЧ, которая сумела победить, уступая на 90-й минуте игры.

ПСЖ сумел одолеть Аталанту благодаря двум голам в эндшпиле поединка 1/4 финала ЛЧ. Это только 4-й случай в истории Лиги чемпионов, когда команда одержала волевую победу в компенсированное время, уступая в счете на 90-й минуте игры. Об этом сообщает Opta.

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Ранее подобным достижением отметились Манчестер Юнайтед (в знаменитом финале ЛЧ 1998/99), Бавария (2005 год, 1/4 против Челси) и Боруссия Д (2013 год, 1/4 против Малаги). Заметим, что в приведенную статистику не учитывались матчи, которые перешли в экстра-тайм.

В полуфинале соперником ПСЖ станет победитель пары РБ Лейпциг – Атлетико.

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