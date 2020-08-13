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Аталанта – ПСЖ: парижане повторили знаменитое достижение Манчестер Юнайтед

09:14 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: парижане повторили знаменитое достижение Манчестер Юнайтед
ПСЖ – в полуфинале Лиги чемпионов / официальный сайт клуба

Подопечные Томаса Тухеля стали лишь четвертой командой в истории ЛЧ, которая сумела победить, уступая на 90-й минуте игры.

27’ Марио Пашалич
 
Маркиньос 90’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+3’
27’ Марио Пашалич
90’ Маркиньос
90+3’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг

ПСЖ сумел одолеть Аталанту благодаря двум голам в эндшпиле поединка 1/4 финала ЛЧ. Это только 4-й случай в истории Лиги чемпионов, когда команда одержала волевую победу в компенсированное время, уступая в счете на 90-й минуте игры. Об этом сообщает Opta.

Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2

Ранее подобным достижением отметились Манчестер Юнайтед (в знаменитом финале ЛЧ 1998/99), Бавария (2005 год, 1/4 против Челси) и Боруссия Д (2013 год, 1/4 против Малаги). Заметим, что в приведенную статистику не учитывались матчи, которые перешли в экстра-тайм.

В полуфинале соперником ПСЖ станет победитель пары РБ Лейпциг – Атлетико.

ПСЖ победил Аталанту и вышел в полуфинал ЛЧ: драматичный конец сказки, фиаско Малиновского и бенефис Неймара

blog_ava
Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2
00:15
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