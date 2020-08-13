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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ДИНАМО

Аталанта – ПСЖ: парижани повторили знамените досягнення Манчестер Юнайтед

09:14 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: парижани повторили знамените досягнення Манчестер Юнайтед
ПСЖ – у півфіналі Ліги чемпіонів / офіційний сайт клубу

Підопічні Томаса Тухеля стали лише четвертою командою в історії ЛЧ, яка зуміла перемогти, поступаючись на 90-й хвилині гри.

27’ Маріо Пашаліч
 
Маркіньйос 90’
Ерік-Максім Шупо-Мотінг 90+3’
27’ Маріо Пашаліч
90’ Маркіньйос
90+3’ Ерік-Максім Шупо-Мотінг

ПСЖ зумів здолати Аталанту завдяки двом голам в ендшпілі поєдинку 1/4 фіналу ЛЧ. Це лише 4-й випадок в історії Ліги чемпіонів, коли команда здобула вольову перемогу в компенсований час, поступаючись у рахунку на 90-й хвилині гри. Про це повідомляє Opta.

Трагедія Маліновського й компанії у відеоогляді матчу Аталанта – ПСЖ – 1:2

Раніше подібним досягненням відзначилися Манчестер Юнайтед (у знаменитому фіналі ЛЧ 1998/99), Баварія (2005 рік, 1/4 проти Челсі) та Борусія Д (2013 рік, 1/4 проти Малаги). Зауважимо, що у наведену статистику не враховувалися матчі, які перейшли в екстра-тайм.

У півфіналі суперником ПСЖ стане переможець пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

ПСЖ переміг Аталанту і вийшов у півфінал ЛЧ: драматичний кінець казки, фіаско Маліновського і бенефіс Неймара

blog_ava
Трагедія Маліновського й компанії у відеоогляді матчу Аталанта – ПСЖ – 1:2
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Теги
Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Баварія Баварія
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