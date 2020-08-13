Аталанта – ПСЖ: парижани повторили знамените досягнення Манчестер Юнайтед

Підопічні Томаса Тухеля стали лише четвертою командою в історії ЛЧ, яка зуміла перемогти, поступаючись на 90-й хвилині гри.

ПСЖ зумів здолати Аталанту завдяки двом голам в ендшпілі поєдинку 1/4 фіналу ЛЧ. Це лише 4-й випадок в історії Ліги чемпіонів, коли команда здобула вольову перемогу в компенсований час, поступаючись у рахунку на 90-й хвилині гри. Про це повідомляє Opta.

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Раніше подібним досягненням відзначилися Манчестер Юнайтед (у знаменитому фіналі ЛЧ 1998/99), Баварія (2005 рік, 1/4 проти Челсі) та Борусія Д (2013 рік, 1/4 проти Малаги). Зауважимо, що у наведену статистику не враховувалися матчі, які перейшли в екстра-тайм.

У півфіналі суперником ПСЖ стане переможець пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

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