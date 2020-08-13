Аталанта – ПСЖ: Неймар повторил сумасшедший рекорд, установленный в матче против Динамо

Форвард ПСЖ Неймар стал одним из главных героев матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Аталанты (2:1).

Неймар сделал 16 обыгрыш в матче против Аталанты, повторив рекорд Лиги чемпионов, сообщает ESPN.

Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2

Интересно, что это достижение подчинялось только двум игрокам – Лионелю Месси и Хавьеру Дзанетти. Лео отличился в поединке против Манчестер Юнайтед в 2008 году, а легенда Интера – в матче против киевского Динамо в 2003 году.

Напомним, ПСЖ эпично обыграл Аталанту, забив два гола после 90 минуты и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником парижан станет победитель пары РБ Лейпциг – Атлетико.

ПСЖ победил Аталанту и вышел в полуфинал ЛЧ: драматичный конец сказки, фиаско Малиновского и бенефис Неймара