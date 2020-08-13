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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ

Аталанта – ПСЖ: Неймар повторил сумасшедший рекорд, установленный в матче против Динамо

11:20 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Неймар повторил сумасшедший рекорд, установленный в матче против Динамо
Неймар / AFP

Форвард ПСЖ Неймар стал одним из главных героев матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Аталанты (2:1).

27’ Марио Пашалич
 
Маркиньос 90’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+3’
27’ Марио Пашалич
90’ Маркиньос
90+3’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Неймар сделал 16 обыгрыш в матче против Аталанты, повторив рекорд Лиги чемпионов, сообщает ESPN.

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Интересно, что это достижение подчинялось только двум игрокам – Лионелю Месси и Хавьеру Дзанетти. Лео отличился в поединке против Манчестер Юнайтед в 2008 году, а легенда Интера – в матче против киевского Динамо в 2003 году.

Напомним, ПСЖ эпично обыграл Аталанту, забив два гола после 90 минуты и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником парижан станет победитель пары РБ Лейпциг – Атлетико.

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Лига чемпионов Аталанта - ПСЖ Неймар Хав'єр Хавьер Дзанетти Лионель Лионель Месси
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