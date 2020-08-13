Аталанта – ПСЖ: Неймар повторив божевільний рекорд, встановлений у матчі проти Динамо

Форвард ПСЖ Неймар став одним з головних героїв матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти (2:1).

Неймар здійснив 16 обіграшів у матчі проти Аталанти, повторивши рекорд Ліги чемпіонів, повідомляє ESPN.

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Цікаво, що це досягнення підкорювалось лише двом гравцям – Ліонелю Мессі та Хав'єру Дзанетті. Лео відзначився у поєдинку проти Манчестер Юнайтед у 2008 році, а легенда Інтера – в матчі проти київського Динамо у 2003 році.

Нагадаємо, ПСЖ епічно обіграв Аталанту, забивши два голи після 90 хвилини та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Суперником парижан стане переможець пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

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