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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ДИНАМО

Аталанта – ПСЖ: Неймар повторив божевільний рекорд, встановлений у матчі проти Динамо

11:17 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: Неймар повторив божевільний рекорд, встановлений у матчі проти Динамо
Неймар / AFP

Форвард ПСЖ Неймар став одним з головних героїв матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти (2:1).

27’ Маріо Пашаліч
 
Маркіньйос 90’
Ерік-Максім Шупо-Мотінг 90+3’
27’ Маріо Пашаліч
90’ Маркіньйос
90+3’ Ерік-Максім Шупо-Мотінг

Неймар здійснив 16 обіграшів у матчі проти Аталанти, повторивши рекорд Ліги чемпіонів, повідомляє ESPN.

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Цікаво, що це досягнення підкорювалось лише двом гравцям – Ліонелю Мессі та Хав'єру Дзанетті. Лео відзначився у поєдинку проти Манчестер Юнайтед у 2008 році, а легенда Інтера – в матчі проти київського Динамо у 2003 році.

Нагадаємо, ПСЖ епічно обіграв Аталанту, забивши два голи після 90 хвилини та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Суперником парижан стане переможець пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

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Неймар Аталанта - ПСЖ Ліга чемпіонів Хав'єр Хав'єр Дзанетті Ліонель Ліонель Мессі
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