"Это важная игра, но не решающая. Тот факт, что Янг ​​Бойз победил Манчестер Юнайтед, все усложняет. Это хорошо организованная команда, они всегда играли 4-4-2, однако против Ман Юнайтед изменили схему. Наш соперник привык к триумфам, за последние 10 игр они победили в 9-ти поединках и один раз расписали ничью. Игроки Янг Бойз атакуют все вместе. Это выдающаяся команда, но мы завтра сыграем как можно лучше, чтобы вернуть три очка домой.

Игры в Серии А тяжелые, однако в ЛЧ они еще тяжелее. Мы уделяем им очень много внимания. Недавно провели хороший матч с Интером, я не согласен с теми, кто говорит, что Интер заслуживал победы больше. У нас было больше шансов, приблизились ближе к победе.

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Домашние стены в матче с Янг Бойз придадут нам шансов, если мы сможем этим воспользоваться. Я считаю, что в этой группе нужно пытаться добывать очки в каждой встрече, ведь мы не можем указать на явного фаворита. Некоторая неопределенность, я считаю, скажется на каждой игре. Нам придется сосредоточенно играть от 90-й до 95-й минуты, не думая ни о позитиве, ни о негативе.

Мы давно не побеждали на домашнем стадионе в матчах Лиги чемпионов, это правда, мы провели три встречи – против Аякса, Мидтьюлланда и Ливерпуля. Так произошло из-за сложности игр. Мы можем завоевать очки где угодно, они начисляются одинаково. Но понятно, что я не против добыть их дома", – цитирует Гасперини Football-italia.

Напомним, матч 2-го тура Лиги чемпионов между Аталантой и Янг Бойз состоится в среду, 29 сентября. Начало встречи в 19:45. По итогам первого тура ЛЧ "желто-черные" добыли три очка в поединке с МЮ и расположились на первом месте квартета F. "Богиня" расписала ничью с Вильярреалом, поэтому расположилась на второй строчке.

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