"Мы знали, что это будет тяжелая игра. Поединок с Интером был для нас определенным испытанием – мы хотели увидеть, сможем ли достойно противостоять действующим чемпионам Италии. Игра показала, что мы можем сказать свое слово.

Малиновский забил свой первый гол в сезоне – видео роскошной пушки украинца

Удары издалека от Малиновского оказались очень опасной тактикой, ведь именно так он забил один мяч, впоследствии создал еще один гол, а затем попал в штангу. Как он находил позиции для удара? Я не могу сказать, что именно мы готовили, потому что в противном случае получу нагоняй от тренера, но мы пытались опустить Руслана, чтобы вывести их игроков из положения, и таким образом создавали шансы", – цитирует Пессина Football Italia.

Напомним, в поединке 6-го тура Серии А Интер – Аталанта Руслан мощным ударом из-за пределов штрафной площади забил свой первый гол в текущем сезоне и был признан лучшим игроком матча.

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