"Це важлива гра, але не вирішальна. Той факт, що Янг ​​Бойз переміг Манчестер Юнайтед, все ускладнює. Це добре організована команда, вони завжди грали 4-4-2, однак проти Ман Юнайтед змінили схему. Наш суперник звик до тріумфів, за останні 10 ігор вони перемогли у 9-ти поєдинках і одного разу розписали нічию. Гравці Янг Бойз атакують усі разом. Це визначна команда, проте ми завтра зіграємо якомога краще, щоб повернути три очки додому.

Ігри в Серії А важкі, однак в ЛЧ вони ще важчі. Ми приділяємо їм дуже багато уваги. Нещодавно провели хороший матч з Інтером, я не згоден з тими, хто каже, що Інтер заслуговував на перемогу більше. Ми мали більше шансів, наблизилися ближче до перемоги.

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Домашні стіни у матчі з Янг Бойз додадуть нам шансів, якщо ми зможемо цим скористатись. Я вважаю, що у цій групі потрібно намагатись здобувати очки у кожній зустрічі, адже ми не можемо вказати на явного фаворита. Певна невизначеність, я вважаю, позначиться на кожній грі. Нам доведеться зосереджено грати від 90-а до 95-ти хвилин, не думаючи ні про позитив, ні про негатив.

Ми давно не перемагали на домашньому стадіоні у матчах Ліги чемпіонів, це правда, ми провели три зустрічі – проти Аякса, Мідтьюлланда та Ліверпуля. Так сталося через складність ігор. Ми можемо завоювати очки де завгодно, вони нараховуються однаково. Та зрозуміло, що я не проти здобути їх вдома", – цитує Гасперіні Football-italia.

Нагадаємо, матч 2-го туру Ліги чемпіонів між Аталантою та Янг Бойз відбудеться в середу, 29 вересня. Початок зустрічі о 19:45. За підсумками першого туру ЛЧ "жовто-чорні" здобули три очки у поєдинку з МЮ та розташувались на першому місці квартету F. "Богиня" розписала нічию з Вільяреалом, тому розташувалась на другій сходинці.

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