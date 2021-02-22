Французский нападающий не попал в расширенный список игроков "сливочных", которые отправятся в Италию.

Мбаппе и Холанд обойдутся Реалу в астрономическую сумму – миллиард евро не за горами

Зинедин Зидан сможет рассчитывать лишь на 19 исполнителей, среди которых трое вратарей. Полевых игроков едва хватает для полноценной скамейки запасных. Переполненный лазарет Реала откровенно шокирует – Рамос, Азар, Марсело, Карвахаль, Вальверде, Родриго, Одриосола, Милитао, а теперь еще и Бензема.

Добавим, что первый матч 1/8 Лиги чемпионов между "сливочными" и Аталантой состоится в среду, 24 февраля.

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