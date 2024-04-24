Мудрику повезло с отсутствием конкурента, а позиции Зинченко в Арсенале тревожат

Поединок имел сверхважное значение для обеих команд. Арсенал лидировал в турнирной таблице АПЛ, однако опережал Манчестер Сити всего на один зачетный балл – Ливерпуль же уступал "пушкарям" только по разнице голов. Осечка при таких условиях была недопустимой.

Челси же в случае победы догонит по очкам МЮ и Ньюкасл. Таким образом, на место в зоне ЛЕ будут претендовать сразу три команды с равным количеством очков (по 50). Выполнять эту задачу приходилось без Палмера – Коул приболел, что позволило выпустить Мудрика в стартовом составе!

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А вот Зинченко остался в запасе. Позицию левого фулбека закрыл Томиясу, что изрядно тревожит. Александр не попал в основу в третьем матче подряд, причем в двух предыдущих он так и не вышел. Возможно, Микель Артета хотел перестраховаться из-за наличия в Челси сильного вингера (Мадуэке), хотя против Сане в домашке с Баварией украинец выглядел здорово.

Мудрик провалился

После первого тайма англоязычный твиттер пылал. Фаны Челси называли Мудрика тупым, говорили об одном из худших подписаний в истории и даже вспоминали Марко Марина – мол, немец играл лучше. Кто помнит, тот поймет боль от таких сравнений.

Bleacher Report же не забыл напомнить о 10 голах Троссара с момента появления Мудрика в Англии. Леандро приходил в Арсенал вместо Михаила и стоил вдвое меньше, а забил вдвое больше.

Главной проблемой украинца в поединке с Арсеналом стала работа без мяча. Нельзя сказать, что украинец не старался, однако ему категорически не хватало обученности и пространственного понимания. Михаил не накрывал линий передач, открывал дыры в прессинге, не успевал перехватывать мячи и вообще позволял пасоваться рядом со своей персоной. Взаимодействие с Кукурельей на фланге тоже было плохим.

Завтра, 24 квітня, конкурент Арсенала – Ліверпуль – зіграє з Евертоном. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "червоні" переможуть "ірисок" Звитяга підопічних Юргена Клоппа оцінена коефіцієнтом 1,46, а на успіх Віталія Миколенка дають 6,74. Нічия – 5,13. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,48, а на відповідний тотал менше – за 2,74.

В атаке тоже все было плохо. У Мудрика почти не было нормальных открываний. За весь матч вспоминается только один рывок в глбину, однако Джексон подвел с передачей – во всех остальных случаях Миша находился в плохих позициях. И он не улучшал их по ходу эпизодов (скорее наоборот).

Ложкой меда можно было бы назвать действия с мячом. Получив его, Михаил действовал грамотно и быстро – причем быстро в плане мысли. Вингер хорошо видел поле и раздавал правильные пасы, однако под непосредственное обострение не пошла ни одна из них. Да и нехватка была значительной – зато не было привычных рывков на дриблинге и прочей магии за 100 миллионов.

В конце концов, Мудрика заменили на 65-й минуте. Вместо украинца вышел Стерлинг. В небольшое оправдание земляку скажем, что партнеры Миши провели не менее слабую игру – за исключением Джексона, у которого были моменты и не было реализации.

Арсенал шокировал Челси давлением

Вы и так знаете счет. Арсенал победил со счетом 5:0. Причиной такого успеха, прежде всего, стал чрезвычайно агрессивный высокий прессинг и контрпрессинг – возможно, это был лучший перфоманс в текущем сезоне АПЛ вообще. Челси уже на 20-х минутах потерял контроль над игрой, застывая на месте в своей штрафной и позволяя пробивать оттуда по 3 раза за несколько секунд.

Причем на чужую половину выдвигались даже центрбеки, а фулбеки атаковали своих визави прямо на чужой трети. И это был второй фактор успеха Арсенала – северные лондонцы рвали уязвимые фланги. Кукурелья был на растерзании из-за наличия Мудрика, а на противоположного фланге вышел ненадежный Гилкрист. Против последнего особенно эффективно выдвигался Томиясу, который провел блестящий матч (и это очень плохо для Зинченко).

Такой стиль был рискованным. В теории, Челси мог наказывать на контрвыпадах. Один из них завершился прорывом Джексона – Габриэл проиграл ему единоборство на фланге и не успел Николасом, а тот вошел в штрафную и бахнул в ближний угол – несмотря на рикошет, Райя спас.

Был также контрвыпад с дальним ударом Энцо мимо левой стойки, а также стандарт со скидкой Дисаси вдоль линии ворот. Чудом она завершилась без замыкания. Впрочем, это были последние моменты Челси во встрече – в целом же Арсенал доминировал, ничего не позволяя гостям.

Правда, на весь матч Арсеналу не хватило сил. После 30-й минуты интенсивность давления упала, да и после перерыва северные лондонцы были не столь агрессивными. Тем не менее, совокупность факторов привела к развалу Челси в первой половине второго тайма – именно тогда подопечные Микеля Артеты и провели 4 из 5-ти голов.

На последние 20 минут Микель Артета выпустил Зинченко, однако Саша ничем не запомнился. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "пушкарей" со счетом 5:0 – благодаря этому Арсенал оторвался от Ливерпуля на три очка, а от ити на все четыре.