АПЛ запретила болбоям подавать мяч футболистам во время матчей, сообщает The Telegraph. Согласно новому правилу, болбои теперь должны выставлять мячи на пустые конусы.

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Футболисты будут вынуждены самостоятельно подбирать мяч с ближайшего конуса для введения в игру. Решение направлено на то, чтобы уменьшить преимущество команд-хозяев.

Болбои могли ощутимо влиять на игру. Они мгновенно подавали мячи своим командам, когда, например, нужно отыграться. И затягивали время, чтобы сбить динамику сопернику.

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С новыми правилами был бы невозможен известный гол Ливерпуля в ворота Барселоны в Лиге чемпионов. Тогда болбой оперативно поставил мяч на угол поля, что позволило Тренту быстро выполнить прострел.