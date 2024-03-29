АПЛ внесла изменение в правила, которое уменьшит преимущество домашнего поля
Премьер-лига старается минимизировать влияние на игру посторонних людей.
АПЛ запретила болбоям подавать мяч футболистам во время матчей, сообщает The Telegraph. Согласно новому правилу, болбои теперь должны выставлять мячи на пустые конусы.
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Футболисты будут вынуждены самостоятельно подбирать мяч с ближайшего конуса для введения в игру. Решение направлено на то, чтобы уменьшить преимущество команд-хозяев.
Болбои могли ощутимо влиять на игру. Они мгновенно подавали мячи своим командам, когда, например, нужно отыграться. И затягивали время, чтобы сбить динамику сопернику.
С новыми правилами был бы невозможен известный гол Ливерпуля в ворота Барселоны в Лиге чемпионов. Тогда болбой оперативно поставил мяч на угол поля, что позволило Тренту быстро выполнить прострел.