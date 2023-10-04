Шахтер U-19 одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА, в тяжелом поединке одолев сверстников из Антверпена. Смотрите видео голов и обзор игры на "Футбол 24".

Юношеская лига УЕФА 2023/24

Группа H, 2-й тур. 4 октября 2023 года

Антверпен U-19 – Шахтер U-19 – 1:2

Голы: Деляпорт, 14 – Глущенко, 18 (пен), Демченко, 73

Бельгийцы повели в счете на 14 минуте - вратарь плохо сыграл на выходе, а Деляпорт подкачал ошибку. Глущенко спустя 4 минуты выровнял положение, реализовав пенальти.

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На старте второго тайма Антверпен выглядел острее и едва не вышел вперед, но Голден не попал в ворота после выхода один на один. А на 73-й минуте Шахтер повел в счете. Ющенко сумел остановить мяч после паса из центра поля, Демченко подхватил снаряд, вошел в штрафную и забил. Этот гол стал решающим и принес Шахтеру U-19 первую победу в нынешней Юношеской лиге УЕФА.