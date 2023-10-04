Шахтар U-19 здобув першу перемогу в Юнацькій лізі УЄФА, у важкому поєдинку здолавши однолітків з Антверпена. Дивіться відео голів та огляд гри на "Футбол 24".

Юнацька ліга УЄФА 2023/24

Група H, 2-й тур. 4 жовтня 2023

Антверпен U-19 – Шахтар U-19 – 1:2

Голи: Деляпорт, 14 – Глущенко, 18 (пен), Демченко, 73

Бельгійці повели в рахунку на 14 хвилині – воротар погано зіграв на виході, а Деляпорт підчатував помилку. Глущенко через 4 хвилини вирівняв становище, реалізувавши пенальті.

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На старті другого тайму Антверпен виглядав гостріше та ледь не вийшов уперед, але Голден не влучив у ворота після виходу віч-на-віч. А на 73-й хвилині Шахтар повів у рахунку. Ющенко зумів зупинити м'яч після пасу з центра поля, Демченко підхопив снаряд, увійшов до штрафного і забив. Цей гол став вирішальним та приніс Шахтарю U-19 першу перемогу у цьогорічній Юнацькій лізі УЄФА.