"Я категорически не согласен с тем, что Антверпен демонстрирует слишком стереотипный футбол. Думаю, мы довольно неплохо играем, много владеем мячом и пытаемся уничтожить соперника.

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Например, какая еще команда получает три шанса в первые пятнадцать минут, когда стоит перед стеной? Я думаю, в Европе есть только две такие команды – Манчестер Сити и Барселона. Наша задача – найти этот пробел, что мы и постараемся сделать.

Что касается Шахтера... Они играют на выезде, и мы даже не знаем, чего ждать. Например, мы ожидали совершенно другого от Гента ("буйволы" в 1-м туре Лиги конференций неожиданно расписали ничью с Зарей, – прим.).

А насчет слухов, что Антверпен хотел бы финишировать в группе третьим... Кто дал такую информацию? Турнирная таблица? Мы имеем достаточно амбиций. Мы оформили дубль, выиграли Суперкубок и реализовали свою мечту, выйдя в группу Лиги чемпионов. Впечатляет уже то, что мы здесь. А Барселона, Порту и Шахтер – это всего лишь три хорошие команды. Несмотря на то, что Порту и Шахтер не слишком звездные, они являются топ-клубами Португалии и Украины", – цитирует ван Боммеля Nieuwsblad.

Напомним, дуэль между Антверпеном и Шахтером состоится в среду, 4-го октября. Начало встречи в 19:45 по Киеву. К слову, в первом туре "горняки" на номинально домашней арене уступили Порту со счетом 1:3, а бельгийцы на выезде сгорели Барселоне 0:5.

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